على الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية رأس المال، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 18.96 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 19.75 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق 26.27٪ نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.

هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 214.57 مليار جنيه (+32.48٪ مقابل ديسمبر)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 14.36٪ (مقابل 2023) ليصل إلى 73.11 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوماً بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 168.04 مليار جنيه (+26.02٪ مقابل 2023).

وساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالي 3.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024.

على جانب آخر، ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل إلى 3.43٪ (-3.09٪ مقابل ديسمبر 2023)، كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.349 مليار جنيه مصري (منخفضاً بنحو 618 مليون جنيه مقابل ديسمبر 2023) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.

تحقق النمو الدائم لبنك الإسكندرية من خلال بناء قاعدة قوية من عملاء التجزئة، نتيجة أدت إلى زيادة محفظة الودائع والتي تمثل 168.03 مليار جنيه (+26.02٪ مقابل ديسمبر 2023)، وبلغت نسبة صافي القروض مقابل الودائع 40.59٪ مقابل 43.80٪ في ديسمبر 2023.

ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل ملحوظ إلى 21.51 مليار جنيه (+62.30٪ مقابل ديسمبر 2023)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد 19.39 مليار جنيه (+61.48٪)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات 2.11 مليار جنيه (+70.29٪)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 5.04 مليار جنيه (30.16٪ مقارنة بالسنة المالية عام 2023).

وحقق البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 13.94 مليار جنيه (+88.36٪ مقارنة بالسنة المالية عام 2023)، وصافي ربح بلغ نحو 10.23 مليار جنيه (+104.35٪ مقارنة بالسنة المالية عام 2023).

أهم مؤشرات أعمال البنك

• صافي أرباح الفترة: 10.23 مليار جنيه (+104.35٪ مقابل السنة المالية 2023).

• صافي الربح قبل الضرائب: 13.94 مليار جنيه (+88.36٪ مقابل السنة المالية 2023).

• صافي الدخل: 21.51 مليار جنيه (+62.30٪ مقابل السنة المالية 2023).

• إجمالي الأصول: 214.57 مليار جنيه (+32.48٪ مقابل ديسمبر 2023).

• إجمالي ودائع العملاء: 168.04 مليار جنيه (+26.02٪ مقابل ديسمبر 2023).

• إجمالي قروض وتسهيلات للعملاء: 68.20 مليار جنيه (+16.79٪ مقابل ديسمبر 2023).

• نسبة معيار كفاية رأس المال: 26.27٪ (مقابل 31.45٪ في ديسمبر 2023).