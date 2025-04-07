ترامب: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له اليوم بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد خطًا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن محادثات بلاده مع إيران مستمرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يفضل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي خيار مستبعد في التعامل مع التهديدات الإيرانية.

وأشار ترامب إلى عقد مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت المقبل، معتبرًا أن تلك المفاوضات ستكون حاسمة في تحديد مسار العلاقات بين البلدين.