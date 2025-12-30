الاحتلال يواصل خروقاته بقصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة من غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طيران الاحتلال شن غارة جوية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

بالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارة أخرى شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق آلياته نيران رشاشاته شرق دير البلح، وسط القطاع.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران مكثفة في المناطق الشرقية للمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة فإن جيش الاحتلال ارتكب 969 خرقًا للاتفاق، ما أدى لاستشهاد 418 مواطنًا وإصابة 1141 آخرين.