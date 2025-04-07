نتنياهو: ترامب صديق رائع لإسرائيل ويقف بجانبها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صديق رائع لإسرائيل ويقف بجانبها.

وأضاف في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض بعد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ترامب يفي بالأمور التي يتحدث عنها، مؤكدا أن الإسرائيليين يقدرون هذه المواقف.

وأوضح أن المباحثات مثلت فرصة للحديث في الكثير من الموضوعات بما في ذلك الرسوم الجمركية، مؤكدا أنه أبلغ ترامب بالعمل على إلغاء العجز التجاري مع الولايات المتحدة بشكل سريع.

ونوه نتنياهو بأنه سيتم العمل على إزالة جميع العوائق التجارية غير الضرورية، موضحًا أن إسرائيل يمكنها أن تشكل نموذجًا للدول في هذا الإطار.

ولفت إلى أنه يقر بموقف الولايات المتحدة التي تسمح للدول الأخرى بفرض رسوم جمركية عليها وتطالب بالتجارة المنصفة، مؤكدا أن إسرائيل تدعم هذا الأمر وستزيل الرسوم الجمركية.

وعبر عن ثقته في الوصول إلى حل في هذا الشأن في وقت قريب، مؤكدا أن هناك فرصًا لتحقيق ذلك على الأرض.

وكان البيت الأبيض قد أعلن إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب ونتنياهو سيجيبان عن أسئلة في المكتب البيضاوي من مجموعة أصغر من الصحفيين.

واستقبل ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي عند مدخل البيت الأبيض قبل أن يسبقه إلى الدخول لبدء المباحثات.

واستبق نتنياهو اجتماعه مع ترامب بلقاء مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ركز على بحث ملف قطاع غزة، ولكن لم تبرز منه أي مؤشرات على اختراق في الموقف.