مقتل 3 وإنقاذ 3 آخرين إثر تحطم مروحية إسعاف في البحر قبالة اليابان

سقطت مروحية إسعاف في البحر في جنوب غرب اليابان ما أسفر عن مقتل المريض وشخصين آخرين، حسبما أعلن خفر السواحل الياباني.

وتمكن خفر السواحل من إنقاذ الطيار هيروشي هامادا (66 عاماً)، وكازوتو يوشيتاكي، ميكانيكي المروحية، والممرضة ساكورا كونيتاكي (28 عاماً)، بعد أن عثر عليهم في المياه متشبثين بأطواق نجاة قابلة للنفخ.

وقال مسؤول في خفر السواحل لوكالة أسوشيتد برس(أ ب)، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح، إن الثلاثة يعانون من انخفاض حرارة الجسم لكنهم كانوا في كامل وعيهم.

وتم إعطاء الاسم الأول ليوشيتاكي في البداية بتهجئة مختلفة، لكن خفر السواحل صححه في وقت لاحق.

وتم انتشال جثث الطبيبة كي أراكاوا (34 عاما)، وميتسوكي موتويشي (86 عاماً) المريضة ومرافقها كازويوشي موتويشي (68 عاما) في وقت لاحق بواسطة مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

ونشر خفر السواحل طائرتين وثلاث سفن في المنطقة في إطار عملية الإنقاذ.

وكانت المروحية متجهة إلى مستشفى في فوكوكا من مطار في محافظة ناجازاكي عندما تحطمت، وفقا لخفر السواحل.

وقال خفر السواحل اليوم الاثنين إن التحقيق لا يزال جاريا في سبب الحادث.