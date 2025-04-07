الجزائر تدعم الجهود الأممية لبعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية

جددت الجزائر دعمها المطلق لجهود الأمم المتحدة الهادفة لـ"بعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية على أساس ميثاق الأمم المتحدة وضوابط الشرعية الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار".

واستقبل وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء الأحد، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن هذه الزيارة " تندرج في إطار الجولة التي يقوم بها ستيفان دي ميستورا إلى المنطقة تحضيرا للإحاطة التي سيقدمها إلى مجلس الأمن الأممي خلال الجلسة التي سيتم تخصيصها لقضية الصحراء الغربية يوم 14 أبريل الجاري".

كان المبعوث الأممي قام مؤخراً بزيارات مماثلة تواصل خلالها مع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، فضلاً عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية باعتبارها مع الجزائر طرفين مراقبين في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة.

واوضحت الخارجية الجزائرية ان الوزير أحمد عطاف، جدد دعم الجزائر المطلق للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، بغرض بعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية على أساس ميثاق الأمم المتحدة وضوابط الشرعية الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار.

كما أعرب عطاف، عن القناعة الراسخة التي تحدو الجزائر بأنّ السبيل الوحيد لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، دون شروط مسبقة وبحسن نيّة، وذلك قصد التوصل إلى حلّ سياسي يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقا لما تنص عليه جميع القرارات الأممية ذات الصلة الصادرة سواء عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة.



