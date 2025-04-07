الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية.

وقال في بيان، قبل قليل، إن سلاح الجو المسير نفذ عملية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة.

وأضاف أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأوضح أن العمليات تأتي ردا على استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، والجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية.

وشدد أن هذه الجرائم لن تزيد اليمنيين إلا صمودا وتمسكا بموقفهم الثابت الداعم والمساند للشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكدا أن هذا الدعم والاسناد لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.