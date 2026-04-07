الثلاثاء 7 أبريل 2026 5:09 م القاهرة
أليجري: لقب الدوري الإيطالي بعيد عن ميلان وهدفنا دوري الأبطال

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 4:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 4:54 م

اعترف المدير الفني لنادي ميلان ماسيميليانو أليجري بأن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي ليست في صالح فريقه بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام نابولي مؤكدًا أن الفريق لا يزال أمامه عملٌ كثير لتحقيق هدفه، وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري:" كانت مباراةً قليلة الفرص التهديفية، لذا شعرنا أن فرصة واحدة كفيلة بتغيير مجرى المباراة، استغل نابولي الفرصة جيدًا، وكان دفاعنا متمركزًا، لكننا استقبلنا ذلك الهدف. كان ينبغي أن نكون أسرع في إنهاء الهجمات في الشوط الثاني، حيث ترددنا وسمحنا لهم بالضغط علينا".

واضاف أليجري: " لعب الفريق بأكمله بشكل جيد. سمحنا لسبيناتزولا بتسديدة واحدة في الشوط الأول كان يجب ألا ندعه يمررها، ثم واجهنا صعوبة في بعض الهجمات المرتدة، أعتقد أننا استعدنا الكرة ثلاث أو أربع مرات في ملعبهم، لكننا مررنا تمريرات خاطئة، وهذا النقص في الدقة مهم. نحن بحاجة ماسة إلى التحسن، ولا يزال أمامنا عمل كثير لتحقيق هدفنا، وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا."

 


