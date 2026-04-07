الثلاثاء 7 أبريل 2026 6:38 م القاهرة
تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال فبراير الماضي

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 5:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 5:46 م

سجل الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة تراجعا بأكثر كثيرا من المتوقع خلال فبراير الماضي، نتيجة التراجع الكبير في الطلب على الطائرات وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة، أن الطلب على السلع المعمرة خلال فبراير تراجع بنسبة 1.4% بعد تراجعه بنسبة 0.5% خلال يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون، يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 0.5% خلال فبراير بعد استقراره خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الأكبر من المتوقع للطلب على السلع المعمرة، مع تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 5.4% خلال فبراير، بعد تراجعه بنسبة 1.9% خلال يناير.

وتراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية ومكوناتها بنسبة 28.6% في حين تراجع الطلب على الطائرات العسكرية ومكوناتها بنسبة 3.8%.

ومع استبعاد التراجع الكبير في الطلب على معدات النقل، ارتفع الطلب على السلع المعمرة خلال فبراير بنسبة 0.8% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.5%.

