ترامب يهدد إيران بهجوم غير مسبوق حال انتهاء المهلة دون التوصل إلى اتفاق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بـ«هجوم غير مسبوق»، حال انتهاء المهلة المحددة دون التوصل إلى اتفاق.

وقال في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، مساء الثلاثاء: «إذا انتهت المهلة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، فسنشن هجومًا لم يروا له مثيلًا».

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة ستمضي قدمًا ووفقًا للخطط الموضوعة بشأن إيران بعد انتهاء المهلة».

وأشار إلى أن «الوضع بخصوص المهلة قد يتغير، إذا أحرزت المفاوضات مع إيران تقدمًا اليوم، وظهر شيء ملموس».

واستبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاء المهلة التي منحها لإيران في غضون ساعات، بتحذير غير مسبوق، قائلا: «حضارة بأكملها ستموت الليلة».

ودخلت مهلة الرئيس دونالد ترامب، لإيران، ساعاتها الحاسمة، وسط غارات عنيفة الثلاثاء في مناطق متفرقة بإيران، استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية.

وتنتهي المهلة التي منحها ترامب لإيران، لفتح مضيق هرمز والتوصل لوقف إطلاق النار، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن، الـ12:00 بتوقيت جرينتش، الثلاثاء.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الثلاثاء: «حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولا أريد أن يحدث ذلك.. لكنه من المرجح أن يحدث».

وأضاف: «التغيير الجذري والشامل للنظام في إيران تحقق، وتسود عقول مختلفة؛ أكثر ذكاءً وأقل تطرفًا.. من يدري، ربما يحدث شيء رائع ثوري الليلة».

وأشار إلى أن الليلة تعد واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد، مختتمًا: «47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا».