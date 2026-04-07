تراجع الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

ارتفعت أسعار النفط وتراجعت أسعار الأسهم الأمريكية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بدء العد التنازلي لمهلة ترامب لإيران قبل تدمير منشآت الطاقة والجسور فيها بحلول الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.7% في الوقت الذي هدد فيه ترامب بمحو الحضارة الإيرانية تماما الليلة، إذا لم تفتح مضيق هرمز.

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 210 نقاط أي بنسبة 0.5% بحلول الساعة العاشرة و30 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.1%.

وجاءت التحركات في السوق اليوم حذرة، كما كانت عليه الحال منذ بداية الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن احتمال انتهائها قريبا.

وخلال الساعة الأولى من تداولات اليوم، تذبذب مؤشر داو جونز بين ارتفاع قدره 74 نقطة وانخفاض قدره 425 نقطة.

وفي المقابل، كانت التحركات حادة في سوق النفط، مع ارتفاع الأسعار بسبب اضطراب إنتاج ونقل الخام في الخليج العربي.

ويحتاج أغلب إنتاج دول الخليج من النفط الخام والغاز الطبيعي للمرور عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران تقريبا منذ بداية الحرب.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 3.9% إلى 116.83 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.7% فقط إلى 110.55 دولار للبرميل، مقابل حوالي 70 دولار للبرميل قبل نشوب الحرب.