اقتصاد الصين ينمو 5% في الربع الأول متجاوزا تأثيرات الحرب في إيران

تسارع نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات الحرب في إيران حتى الآن، وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات الفترة من يناير إلى مارس، والتي تشمل بداية اندلاع الحرب في إيران، أداء أفضل من توقعات الاقتصاديين، كما جاءت أعلى من معدل النمو البالغ 5ر4% في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر .

ويتوقع اقتصاديون أن تتمكن الصين من تحمل التأثيرات قصيرة المدى للحرب في إيران، التي تدخل أسبوعها السابع حاليا، إذ تؤدي الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم التضخم والتأثير على النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن التأثيرات طويلة الأجل قد تشمل تراجع الطلب العالمي على الصادرات الصينية.

وكان صندوق النقد الدولي خفض هذا الأسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4ر4% لعام 2026. في حين حددت القيادة الصينية الشهر الماضي هدفا للنمو بين 5ر4% و5% لهذا العام، وهو الأبطأ منذ عام 1991.