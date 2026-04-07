حرب إيران تدفع أسعار النفط الروسي إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما

ارتفعت أسعار النفط الخام الروسي، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاما، حيث استفادت موسكو من ارتفاع أسعار النفط في العالم بسبب حرب إيران.

وأظهرت بيانات شركة "أرجوس ميديا" ارتفاع سعر خام الأورال الروسي، وهو الخام الرئيسي في البلاد، يوم 2 أبريل الجاري، ليصل إلى 05ر116 دولارا للبرميل في ميناء بريمورسك الروسي، أكبر منشأة لتصدير النفط على الساحل الروسي المطل على بحر البلطيق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعد هذا السعر، الذي لا يشمل تكاليف الشحن، أعلى بنحو الضعف تقريبا من متوسط ​​السعر البالغ 59 دولارا للبرميل الذي اعتمدته ميزانية روسيا لهذا العام.

وتسهم هذه العائدات النفطية الإضافية في تخفيف الضغوط على مالية الكرملين، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا حربها في أوكرانيا.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى قطع نحو خمس إمدادات النفط العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بفتح هذا الممر المائي الحيوي وإلا ستواجه تدمير البنية التحتية الرئيسية، محددا لها مهلة تنتهي عند الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.