أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف جسرا آخر بين ضفتي نهر الليطاني في لبنان، ليصل إجمالي ما استهدفه إلى 7 جسور منذ بداية عدوانه الموسع في 2 مارس الماضي.

وقال في بيان، إنه "هاجم أمس (الاثنين) معبرا مركزيا إضافيا استخدمه مسلحو حزب الله للتنقل من شمال إلى جنوب نهر الليطاني، ولنقل وسائل قتالية وصواريخ ومنصات إطلاق، بهدف دفع مخططات ضد الجيش الإسرائيلي" وفق تعبيراته.

وتابع: "تضاف هذه الضربة إلى 6 معابر أخرى على نهر الليطاني تم استهدافها منذ بداية عملية زئير الأسد"، أي الحرب ضد إيران في 28 فبراير الماضي، علما أن العدوان على لبنان بدأ في 2 مارس الفائت.

وفيما لم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع الجسر السابع الذي استهدفه، أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الأحد، وليس أمس الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين بالقرب من جسر الأوتوستراد - منطقة القاسمية، بقضاء صور جنوبي البلاد.

وتصل بين ضفتي نهر الليطاني من جهة الجنوب 7 جسور منها 4 رئيسية، هي القاسمية، والخردلي، وقعقعية، وطيرفلسيه، ويعد القاسمية أكبرها، ويضم فرعا صغيرا يُسمى جسر "أرزاي". أما الجسور الفرعية، فهي: القاسمية القديم وبرغز والزرارية.

واستهدفت إسرائيل الجسور السابقة، ما عدا الخردلي الذي استهدفت الطرق المؤدي إليه.

فيما يصل جسران بين ضفتي الليطاني من جهة "البقاع الغربي" شرقي البلاد، ليصبح المجموع الكامل 9 جسور أساسية فوق الليطاني من بحيرة القرعون وصولا إلى البحر المتوسط.

ومن هذه الجسور التسعة ضربت إسرائيل حتى الآن 7، ليبقى اثنان أساسيان، واحد بالجنوب والآخر بالبقاع الغربي.

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت جسرين فوق نهر الليطاني يربطان بين بلدتي سحمر ومشغرة بالبقاع الغربي، ما أدى إلى تدميرهما.

ومنذ بداية عدوانه الموسّع الحالي، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع السكان جنوب نهر الليطاني بإخلاء منازلهم إلى أجل غير مسمّى.

ولاحقا، أنذرهم بإخلاء منازلهم جنوب نهر الزهراني إلى أجل غير مسمى، بما يوسّع عمق المناطق اللبنانية المنذرة بالإخلاء.

وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلن مؤخرا أن إسرائيل تريد السيطرة الأمنية على المنطقة جنوب نهر الليطاني.

ويرى مراقبون أن استهداف هذه الجسور يعني عمليا قطع خطوط الربط بين منطقة جنوب الليطاني وبقية لبنان، وعزل ساحة العمليات جنوب نهر الليطاني.

وتستهدف إسرائيل الجسور وبنى تحتية داخل لبنان في إطار عدوان موسع تشنه منذ 2 مارس، أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، وفق آخر بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

يأتي ذلك ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، حليفة "حزب الله"، منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، واغتيال قادة أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.