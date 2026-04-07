الجيش الكويتي: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتي سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وأضاف في بيان، أنه تم التعامل مع هذه المسيرات وفق الإجراءات المتبعة، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.



وأوضح أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع عدد 15 بلاغًا، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

وتابع المتحدث: «تؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة ويقظة، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين».

وتُواصل إيران هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على عدد من دول الخليج في وقت دخلت فيه الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل يومها الـ39.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بأنها قواعد ومصالح أمريكية، غير أن الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.