العراق يقرر استئجار ناقلات نفط في منطقة الخليج لاستخدامها لأغراض التخزين

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ترأس اليوم، اجتماعا للحكومة العراقية وتقرر "تخويل شركة ناقلات النفط العراقية، صلاحية تأجير ناقلات النفط المتاحة في منطقة الخليج لاستخدامها لأغراض التخزين أو أي استخدامات أخرى تحقق هدف إطالة مدة عمل المصافي عند تعذر البيع".

كما خولت الحكومة، الشركة "صلاحية إبرام عقود نقل النفط الخام براً من خور الزبير وصولا إلى المحاور الشمالية في محافظة كركوك".

ووافقت الحكومة، "على استثناء شركة تسويق النفط العراقية سومو من تعليمات تنفيذ العقود والسماح بالإحالة والتعاقد والتجهيز، لضمان توفير الوقود للمصانع وتعزيز الخزين الستراتيجي".

كما أقرت الحكومة العراقية، في مجال استكمال أنبوب نقل النفط الخام من البصرة- حديثة تولي وزارة النفط بتشكيلاتها المختصة توجيه الدعوات المباشرة للشركات المختصة والمهتمة بتقديم العروض للمشاركة في المشروع" .

وفي الشأن النفطي الخاص بإدارة فعاليات حقل غرب القرنة النفطي/2، أكدت الحكومة، تسديد الضريبة المستحقة وقيام شركة نفط الشمال بتسديد مبلغ الضريبة كونها الشريك الحكومي في العقد.

وأوضح أن المستحقات على شركة لوك أويل الروسية جرى حسمها ضمن المبلغ الكلي للتسوية النهائية المقرة بالإضافة إلى المبالغ الضريبية المستحقة للعامين 2025، و2026.