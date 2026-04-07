الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:27 ص القاهرة
وكالة أنباء مهر الإيرانية: مقتل 6 بينهم 3 أطفال في غارة جوية قرب طهران

طهران - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 11:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 11:16 ص

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 أطفال في غارة جوية بالقرب من طهران.

وقال مراسل وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن الهجوم الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، استهدف مبنى سكنيا في بلدة بارديس، بضواحي طهران.

وجاء في التقرير أنه قد تم حتى الآن انتشال 6 جثث من تحت الأنقاض.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي، وردت طهران بشن هجمات صاروخية متكررة على إسرائيل ودول أخرى في المنطقة.

وتأتي الهجمات الأخيرة قبيل إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران بالتوصل إلى اتفاق أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية للطاقة، مع انتهاء المهلة المقررة مساء اليوم الثلاثاء.


