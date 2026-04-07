جيش الاحتلال يصدر إنذارًا لقطع بحرية بين صور ورأس الناقورة في لبنان

أصدر جيش الاحتلال، إنذارًا إلى قطع بحرية في جدنوب لبنان، تمهيدًا لشن غارات على هذه المناطق.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «إنذار عاجل إلى جميع القطع البحرية في المجال البحري بين صور ورأس الناقورة».

وأضاف: «نشاط حزب الله يعرّض القطع البحرية في المنطقة البحرية بين صور ورأس الناقورة للخطر الأمر الذي يجبر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده في المجال البحري».

يُشار إلى أنه في 2 مارس الماضي، هاجم حزب الله موقعا عسكريا إسرائيليا ردا على هجمات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وفي اليوم ذاته، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها إضافة إلى توغلات برية.