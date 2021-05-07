نائب يشيد بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات كورونا

أشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات التي إتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمواجهة جائحة كورونا، لمدة أسبوعين

وطالب حمزة، في بيان له اليوم، بتطبيق جميع القرارات وبدون اى استثناءات خاصة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا من اجل التعامل الحاسم مع الوضع الوبائي الحالي للموجة الثالثة التي تضرب البلاد، وتتميز بارتفاع الإصابات باضطراد مستمر، وهذا يتطلب وقفة خاصة أن الفترات الأخيرة شهدت تراجعاً في التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بشكل ملحوظ خاصة فيما يتعلق بتراخى الحكومة فى تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على مخالفي ارتداء الكمامة بكل حسم.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، جميع المواطنين بالالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد مؤكداً ان الالتزام بالتدابير الاحترازية هو افضل لقاح لمواجهة فيروس كورونا.