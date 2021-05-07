الأهلي يتمسك بإسناد مبارياته لحكام أجانب

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بإسناد مبارياته المحلية لحام أجانب من التصنيف الأول.

وقال الأهلي في بيان، اليوم الجمعة :"استعرض مجلس الإدارة في اجتماع اليوم بجلسته المفتوحة، الرد الذي تلقاه النادي أمس من اتحاد الكرة بشأن الشكوى من الأخطاء التحكيمية التي جاءت بحق فريق الأهلي خلال المباريات الماضية. وكذا طلب النادي إسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول".

وأضاف البيان :"وعليه فإن المجلس يقدر الظروف الاستثنائية والنقاط الإيجابية التي جاءت في رد اتحاد الكرة. منها اعترافه بوجود أخطاء تحكيمية واضحة، يراها غير متعمدة، ولم يكن القصد منها إلحاق الضرر بفريق الأهلي، ويبذل الاتحاد قصارى جهده لعلاج هذه الأخطاء. وأنه يتطلع لدعم ومساندة النادي الأهلي للتحكيم المصري الذي وضع الاتحاد تطويره في أولوية اهتماماته".

وتابع بيان الأهلي :"ولأنه سبق أن أكد النادي كثيرًا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري، وقام بمخاطبة اتحاد الكرة عدة مرات على مدار الشهور الخمسة الماضية بشأن ذات الأخطاء، والتي دفعت بعض الأندية مؤخرًا للمطالبة بإعادة مبارياتها".

وواصل البيان :"وتلقى النادي وعدًا بتطوير منظومة التحكيم. لكن تزال الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات تتكرر بحق فريق الأهلي. بل ونالت من معنويات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لحساسية المنافسة".

وأكمل الأهلي في بيانه :"ولأن فريق الأهلي هو الوحيد الذي يشارك في خمس بطولات في الموسم الحالي. ويؤدي الفريق مبارياته بشكل مضغوط «مباراة كل 72 ساعة».. ويتعرض لاعبوه لإرهاق بدني وذهني غير مسبوق، في ظل ضغوط جماهيرية تطالب ــ ومعها كل الحق ــ بنتائج إيجابية على كل المستويات. فإن النادي الأهلي يتمسك بطلبه المشروع بإسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول".

واختتم البيان :"ووفقًا للائحة التي تفرض الالتزام بتقديم الطلب قبل موعد المباراة بـ 15 يومًا. لذا يؤكد النادي على طلبه المرسل لاتحاد الكرة بتاريخ 4ـ5ـ2021 . وسوف يقوم بإرسال شيك بالمبلغ المطلوب قبل الموعد المشار إليه.. لاسيما وأن الظروف الاستثنائية التي تسود العالم حاليًا لم تمنع انتقالات الفرق الرياضية والحكام بين الدول للمشاركة في المسابقات المختلفة".