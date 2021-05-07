رئيس الموساد الإسرائيلي يزور البحرين

التقى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، أمس الخميس، رئيس جهاز المخابرات البحريني الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، خلال زيارته الرسمية إلى البحرين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"



وناقش الجانبان، بحسب الوكالة، آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، كما تباحثا حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأضافت الوكالة أنه "في خام الاجتماع تمنى الجانبان أن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام، بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع".