كوريا الجنوبية تسجل نحو 37 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تراجع لعدد الإصابات، في ظل تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في إطار سعي البلاد للعودة للحياة الطبيعية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بتسجيل 39 ألفا و600 إصابة بكوفيد-19، من بينها 26 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و504 آلاف و334 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و289 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.