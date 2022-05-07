تركيا: تحييد 11 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 11 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شمالي سوريا.



وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء، اليوم السبت، أنه تم تحييد من وصفتهم بالإرهابيين في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.



وأشار البيان إلى أن المحيدين كانوا يستعدون لتنفيذ أعمال إرهابية في المنطقتين المذكورتين.



وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها لتدمير أوكار من أسمتهم بالإرهابيين شمالي سوريا.



يذكر أن القوات التركية تنفذ بالتعاون مع الجيش الوطني السوري (المعارض) عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كيه كيه".