السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجوم غرب سيناء الإرهابي



أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء السبت، أكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية، تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.



وقالت: «تتقدم المملكة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة، وشعب جمهورية مصر الشقيقة، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».



وفي وقت سابق اليوم، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.



وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».



وأضاف البيان أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.