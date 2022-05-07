محمد عامر يحرز المركز السابع بكأس العالم لسلاح السيف بأسبانيا

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احرز محمد عامر لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر المركز السابع بكأس العالم لسلاح السيف رجال، والتي تقام بالعاصمة الاسبانية مدريد في الفترة من 6 حتى 8 مايو الجاري.

واستهل عامر المصنف الـ 12 عالميًا بتحقيق فوزه الأول في دور الـ 64 على لاعب جورجيا جوجا كاكايورادزه بنتيجة 15-10، وبعدها تغلب على لاعب امريكا أندرو دودو بنتيجة 15-10.

ثم فاز عامر على الإيراني محمد رهاباري المصنف ال 26 عالميًا بنتيجة 15-13، واختتم عامر مشواره في البطولة بعد خسارته من لاعب كوريا بنتيجة 8-15.

وجاءت نتائج لاعبي المنتخب المصري كالتالي: احرز محمد عامر المركز السابع، كما حصل زياد السيسي على المركز الـ 12، بينما جاء أدهم معتز في المركز الـ 57.

وحصل زياد نوفل على المركز ال 64، كما جاء إياد معروف في المركز الـ 114، وأخيرًا حصل مدحت معتز على المركز الـ 175.

وتنطلق غدًا منافسات الفرق بمشاركة 29 دولة، ويستهل منتخبنا الوطني المصنف الخامس عالميًا مشواره من دور ثمن النهائي.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع الفائز من المباراة التي ستقام بين منتخب بولندا ومنتخب كندا.