وفاة 4 أطفال من بين 26 لقوا حتفهم إثر انفجار في فندق بكوبا

تواصلت على مدار اليوم السبت الجهود للعثور على ضحايا تحاصرهم أنقاض فندق ساراتوجا في العاصمة الكوبية هافانا، الذي هزه انفجار قوي أمس الجمعة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 26.

ومن بين المتوفين 4 أطفال وامرأة حامل، جراء الانفجار، حسبما ذكر مسؤولون كوبيون خلال اجتماع صباح اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "كوبا ديبيت" الرسمية أن أحد الأطفال يبلغ من العمر عشر سنوات، ويبلغ اثنان منهم 15 عاما، وعمر الآخر 17 عاما، حسبما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد".

وأفادت صحيفة الحزب الشيوعي "جرانما" بأن حصيلة القتلى بلغت 26 شخصا على الأقل صباح اليوم.

وذكر مسؤولون أن 45 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى اليوم، من بينهم تسعة حالتهم حرجة، وستة تعرضوا لإصابات "خطيرة".

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هناك امرأة إسبانية من بين القتلى، وأن رجلا إسبانيا أصيب. وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى" أن السائحين كانا يسيران بجانب الفندق وطالهما الانفجار.

وقال مسؤولون محليون أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن تسرب غاز سبب محتمل للانفجار الذي دمر واجهة المبنى وأسفر عن تعرض عدة طوابق من الفندق ومبان قريبة لأضرار بالغة.