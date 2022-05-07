بريطانيا تسجل 11 ألفا و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا و234 وفاة

سجلت بريطانيا 11 ألفا و581 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و234 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و292 ألفا و77 إصابة، والوفيات إلى 176 ألفا و860.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 143 مليونا و764 ألفا و408 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.