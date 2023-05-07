كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، عن وجود بعض الأسماء السرية مطرزة على فستان التتويج الذي ارتدته الملكة القرينة كاميلا، بما في ذلك تكريم لكلاب الإنقاذ الخاصة بها.

وبدت الملكة (75 عاما) أنيقة في فستانها من أزياء بروس أولدفيلد، بينما قدم إليها "خاتم الزواج الملكي" بصفتها عقيلة الملك تشارلز في حفل تتويج الملك، السبت، في كنيسة وستمنستر آبي.

ومع ذلك، لاحظ محبو العائلة الملكية حادو البصر أن كاميلا حملت تكريما دافئا لأحبائها على الثوب الذي ارتدته في الحفل، حيث طرز عليه أسماء أبنائها وأحفادها أسفل تنورتها.

وبمشاركة لقطات من الثوب على موقع "تويتر"، رصدت الخبيرة الملكية فيكتوريا هوارد أن الفستان المعد وفقا للطلب بدا أنه يكشف أسماء اثنين من أبنائها، توم ولورا، إلى جانب أسماء أحفادها جوس، وفريدي، ولويس، وإليزا، ولولا.

كما لاحظ المتابعون تطريز ذهبي على شكل اثنين من جرائها على الثوب واللذين يمثلان كلبي الإنقاذ الخاصين بتشارلز وكاميلا بيث وبلوبيل.

وكان تشارلز وكاميلا قد أنقذا الكلبين من مأوى للكلاب في عام 2017.

وفي غضون ذلك كان اثنان من أحفادها وصفاء شرف لها خلال الحفل، وكانت وحفيدتها موجودة في ذلك اليوم.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الظهور المقرر التالي لكل من الملك تشارلز وعقيلته كاميلا في حفل التتويج، اليوم الأحد، بقلعة وندسور، مع عروض رئيسية لكاري بيري وليونيل ريتشي.