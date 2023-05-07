عمر عصر يتوج بكأس إفريقيا لتنس الطاولة

فاز عمر عصر، لاعب فريق تنس طاولة رجال بالنادي الأهلي، بكأس إفريقيا التي أقيمت في كينيا بعد ‏تغلبه على النيجيري أرونا كوادري بنتيجة (4-1)، في نهائي منافسات الفردي للبطولة.‏

وتقدم عصر في الأشواط الثلاثة الأولى بنتيجة 11-8، و15-13، و11-7، فيما فاز النيجيري ‏كوادري بالشوط الرابع بنتيجة 11-9، ونجح عصر في الفوز بالشوط الخامس والأخير بنتيجة ‏‏11-7.‏

وعبر عمر عصر عن سعادته بتتويجه بكأس إفريقيا لتنس الطاولة رغم الإصابة التي تعرض ‏لها قبل البطولة، والتي كادت تؤدي إلى اتخاذه قرارًا بالانسحاب قبل أن يتدخل الفريق الطبي ‏المعالج له وينجح في إسعافه، موجهًا الشكر إليهم على جهودهم.‏

وقال عصر إن البطولة التي اختتمت مؤخرًا هي الأصعب بالنسبة إليه في تاريخ مشاركاته، بسبب ‏كم التحديات التي واجهها بسبب الإصابة التي تسببت في توقفه عن المران قبل البطولة بـ12 ‏يومًا.

واختتم عمر عصر كلامه بالتأكيد على رغبته في استكمال مشواره بقوة للوصول إلى منصات ‏التتويج في كافة البطولات القادمة.‏