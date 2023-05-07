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الصحة العالمية: أكثر من 60% من مستشفيات الخرطوم متوقفة

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 11:42 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 11:42 ص

 

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، اليوم الأحد، أن نحو 60% من المستشفيات بالخرطوم خرج عن الخدمة.

وقال المنظري - في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن السودان بحاجة لأكثر من مليار دولار ونصف"، واصفا الوضع الصحي هناك ب"الكارثي".

وأضاف "يعاني نحو 50 ألف طفل من نقص تغذية ويحتاجون لعناية على مدار الساعة، وهناك 4 ملايين من الحوامل والمرضعات يعانون سوء التغذية الحاد بالسودان".

وكان سكرتير نقابة الأطباء السودانية الدكتور عطية عبد الله قد حذر من انهيار النظام الصحي بالسودان نتيجة النزاع، مضيفا أن السودان على شفا الوصول إلى مجاعة، إضافة إلى سوء الأوضاع الإنسانية بها.


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