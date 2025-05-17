حماس: نغتنم كل الفرص لوقف حمام الدم في غزة ومستعدون للمفاوضات دائما

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» محمود مرداوي، إن المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة «تشمل كل القضايا والمطالب دون شروط مسبقة».

وأكد في تصريحات لشاشة «التلفزيون العربي»، مساء السبت، أن «الحركة ستغتنم كل الفرص لوقف حمام الدم في غزة»، قائلًا إنها «مستعدة للمفاوضات دائمًا».

وأضاف: «مفاوضات الدوحة مستمرة لكن الاحتلال متمسك بالاقتراح الذي رفضناه سابقا»، وذلك حسبما أفادته الفضائية في خبر عاجل لها.

وأعلن قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مساء السبت، عن بدء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الوفد الإسرائيلي في الدوحة.

وقال في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يناقشان في العاصمة القطرية جميع القضايا دون «شروط مسبقة».

وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان صادر عن مكتبه، إن وفد حماس في الدوحة أعلن العودة إلى المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.

وجاء في البيان أنه مع بدء عملية «مركبات جدعون»، التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، أعلن وفد حماس العودة إلى المفاوضات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بدأ بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة ضمن ما وصفه بخطوات افتتاحية لعملية عسكرية موسعة تحت اسم «مركبات جدعون».

وذكر أن الغارات الجوية المكثفة خلال اليومين الأخيرين، والتي أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين بحسب تقارير من القطاع، تُعد تصعيداً في الضغط في إطار المفاوضات بشأن صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة «هآرتس» العبرية.

وبحسب الصحيفة، أضاف الجيش الإسرائيلي أنه في حال عدم إحراز تقدم في هذه المفاوضات، فإنه يعتزم إطلاق العملية خلال الأيام القريبة القادمة.

وفي هذا السياق، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لسكان شمال القطاع بالتحرك جنوباً تمهيداً لتوسيع العملية البرية.