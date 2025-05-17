قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الأمن القومي العربي المتكامل يتطلب تحقيق أهداف الأمن الشامل بأبعاده الاقتصادية والتنموية.

وأضاف في كلمة خلال القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أنه لا يوجد سبيل سوى تعليم يواكب العصر وبرامج تدريب تحويلي ومستمر تجاريًّا، بجانب متطلبات التوظيف.

وأوضح أن المنطقة تقف في لحظة صعبة تتعرض فيها فلسطين لعدوان وحشي، وتتعرض دول عربية لمخاطر تهدد كيانها وتستنزف إمكاناتها، مؤكدا أنه أمام هذه التحديات فإن هناك مساعي لتأمين المستقبل للعرب حتى لا يقعوا فريسة لقوى اليأس والظلام.

وشدد على أن هذه المعركة هي المعركة الكبرى من أجل البناء والتنمية والنماء، مؤكدا أن الانتصار في هذه المعركة لن يتحقق إلا بحشد الإمكانيات، معقبا: «الهدف واحد والهم واحد.. وكلمتنا دائمًا بإذن الله موحدة».

وشهدت بغداد، اليوم السبت، أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة، بحضور عدد من القادة والزعماء العرب، والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.

وأقرّت مسودة القمة التنموية، الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة (2035 - 2025)، داعية إلى حشد الطاقات والموارد لتنفيذها، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وشددت على أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، داعية إلى إزالة كافة العوائق التي تعترض تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.