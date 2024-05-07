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بثت وسائل إعلام لقطات مصورة، تُظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يؤدون طقوسًا تلمودية قبل اقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشوهد الجنود الإسرائيلية، وهو طقوسًا تلمودية بجانب النفخ في البوق قبل دخول رفح جنوب قطاع غزة.

جنود الاحتلال يؤدون صلوات تلمودية وينفخون بالبوق قبل دخول رفح جنوب قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/j1PvGGw09A — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 7, 2024

وأصبحت الأحداث والتطورات في جنوب قطاع غزة محور الاهتمام، بعد توسيع جيش الاحتلال لعملياته العسكرية في مدينة رفح، وصولا إلى إعلان سيطرته على معبر رفح.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح من الجهة الفلسطينية ورفعت علم كيان الاحتلال داخله.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وجراء ذلك، أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.