يهود ألمانيا ينتقدون إدارة جامعة برلين بعد فض اعتصام ناشطين مؤيدين للفلسطينيين

انتقد المجلس المركزي ليهود ألمانيا إدارة جامعة برلين الحرة، بعد إخلاء المخيم الاحتجاجي الذي أقامه ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في إحدى باحات الجامعة قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

ونقل بيان صادر اليوم عن رئيس المجلس جوزيف شوستر قوله إن احتلال النشطاء لهذه الباحة يُظْهِر "على نحو جلي الطبيعة المتعصبة للمجموعات المشاركة (في الاعتصام)".

وقال شوستر إن "كراهية إسرائيل والخلفية المعادية للصهيونية والمعادية للسامية واضحة وهي جزء من الحمض النووي لهؤلاء الأشخاص"، كما أن عدم تطرق إدارة الجامعة مجددا لهذا الأساس الأيديولوجي بكلمة واحدة في بيان لها، كان أمرا أكثر من مزعج بالنسبة لي. يجب تسمية الأشياء بأسمائها على نحو واضح" مشيرا إلى أنه كان ينتظر أن تتخذ الجامعة موقفا واضحا.

وتابع شوستر منتقدا إدارة الجامعة: "لسوء الحظ، يبدو أن الأحداث التي وقعت في الأسابيع والشهور القليلة الماضية، لم تُحْدِث تطورا كافيا داخل إدارة جامعة برلين الحرة".

الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة جونتر تسيجلر كان انتقد احتلال الباحة في بيان سابق قال فيه إن" هذا الشكل من أشكال الاحتجاج لا يستهدف الحوار. الاحتلال غير مقبول في أراضي جامعة برلين الحرة. نحن مستعدون للحوار العلمي - ولكن ليس بهذه الطريقة".

كان نحو 100 ناشط مؤيد للفلسطينيين أقاموا مخيما احتجاجيا في فناء مسرح جامعة برلين الحرة في حي داليم تضامنا مع قطاع غزة الفلسطيني، وذلك قبل أن تقوم الشرطة في وقت سابق من بعد ظهر اليوم بإخلاء المخيم.

وفي أعقاب احتلال النشطاء للفناء، أعلنت الجامعة تصديا سريعا للفعالية، وقالت متحدثة:" الجامعة الحرة أمرت بالإخلاء واستدعت الشرطة".