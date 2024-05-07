المقاومة الإسلامية في العراق تشن 6 هجمات بالطيران المسير وصاروخ كروز على إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، عن تنفيذها 6 هجمات بالطيران المسير وصاروخ كروز المطور إستهدفت منشأت نفطية وغازية وقواعد عسكرية إسرائيلية.

وذكرت سلسلة بيانات عسكرية لموقع الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق، أن المقاومة الإسلامية في العراق قصفت اليوم الإثنين بالطيران المسير قاعدة جوية إسرائيلية، ومنشات عسكرية في إيلات/أم الرشراش/ ومنصة ليفياثان الغازية وقاعدة يوهنتن، فيما تم قصف ميناء عسقلان النفطي بصاروخ كروز مطور.

وأوضحت البيانات أن عمليات القصف تأتي "استمرارا بنهج المقاومة الإسلامية في العراق في مقاومة الإحتلال الصهيوني ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن قصف ميناء عسقلان النفطي جنوبي إسرائيل، بصاروخ كروز.

وجددت المقاومة الإسلامية في العراق موقفها بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق، أن نفذت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي، مئات الهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ هجمات استهدفت قواعد للجيش الأمريكي في كل من العراق وسوريا فضلا عن قصف مواقع ومنشأت عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية والجولان المحتل.