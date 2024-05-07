البيت الأبيض: ندرس بعناية موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

قالت الحكومة الأمريكية إنها تدرس بعناية موافقة حركة حماس على مقترح جرى بجهود وساطة، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مدير شؤون الاتصالات بمجلس الأمن القومي، جون كيربي، يوم الاثنين: "نقوم حاليا بمراجعة هذا الرد. ونناقشه مع شركائنا في المنطقة". وتجنب كيربي إجابة سؤال من جانب أحد الصحفيين حول ما وافقت عليه حماس بالضبط في المقترح. وقال إنه لن يتناول ذلك.

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أفضل نتيجة على الإطلاق ليس فقط للرهائن، بل للشعب الفلسطيني. ونحن لن نتوقف عن العمل نحو تحقيق هذه النتيجة".

وأوضح كيربي أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز يعمل في المنطقة مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق. وأضاف: "وآخر ما أريد فعله هو قول أي شيء على هذه المنصة قد يعرض هذه العملية للخطر"، وأشار إلى أن أسوأ ما يمكن فعله الآن هو التكهن بشأن رد حماس بالضبط.

ووصف كيربي مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الاثنين بأنها "بناءة". واستمرت المكالمة لمدة نصف ساعة.

وقال كيربي: "خلال المكالمة التي جاءت بناء على طلب الرئيس، وافق رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على ضمان إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين".

وفيما يتعلق بالهجوم البري المتوقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شدد كيربي على أن الحكومة الأمريكية لن تدعم عملية من شأنها أن تعرض أكثر من مليون شخص لخطر كبير. وبسؤاله عما إذا كانت واشنطن ستدعم عملية إسرائيلية محدودة في رفح، لم يرد كيربي بشكل مباشر على الصحفيين. ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد خطة حماية السكان المدنيين التي طلبتها الولايات المتحدة.