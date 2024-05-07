مسئول أممي: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على رفح

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، إنه لا شيء يبرر "الهجوم المتهور" على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحذر في منشور على منصة "إكس"، أمس الاثنين، من شنّ أية عملية عسكرية إسرائيلية على مدينة رفح التي قال إنه يقطنها أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وأضاف أن "شن عملية برية على شرقي رفح سيتسبب في مزيد من الكوارث الإنسانية"، وفقاً لوكالة الأناضول.

و أعرب المسئول الأممي عن قلقه أيضا من شن إسرائيل عملية برية على رفح، مؤكدا أنه "حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى".

وتابع: "أقولها صراحة، لا شيء يبرر الهجوم المتهور على رفح والذي سيؤدي إلى المزيد من الكوارث الإنسانية".