الرئيس الصيني يزور سلسلة جبال البرانس الفرنسية وصربيا

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يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، بزيارة لسلسلة جبال البرانس الفرنسية، في إطار جولته الأوروبية الحالية.

وركز اليوم الأول من محادثات الرئيس شي في باريس والتي أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على السياسة التجارية وحرب أوكرانيا.

وقال قصر الإليزيه إن جزء الزيارة اليوم هو شخصي بشكل أكبر .

ويعتزم شي وماكرون زيارة كول دو تورماليه، أحد أعلى الممرات الجبلية المعبدة في جبال البرانس، في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) وتناول الغداء معا.

وفي وقت متأخر بعد الظهر، يعتزم شي السفر إلى بلجراد، ليحل ضيفا على الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وتحافظ صربيا، التي تقع في منطقة البلقان، على علاقات ودية مع الصين، التي تستثمر في مشاريع البنية التحتية والمواقع الصناعية بالبلاد.