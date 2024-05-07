مقتل ضابطين إسرائيليين على الحدود مع لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل ضابطين عند الحدود مع لبنان جراء هجوم بطائرة بدون طيار "درون" نفذته جماعة حزب الله اللبنانية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن الجيش قوله "قُتل ضابطان أمس في غارة انتحارية بطائرة مسيرة في منطقة المطلة على الحدود مع لبنان".

وأضافت الهيئة أنه بذلك يرتفع عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إلى 614 ضابطا وجنديا.

وتابعت: "عقب الحادث شن سلاح الجو هجمات في جنوب لبنان"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عما وصفته بحادث أمني صعب في المطلة.

وأعلن حزب الله أنه نفذ هجوما جويا بدرونز انقضاضية على تمركز لجنود إسرائيليين في مستوطنة المطلة، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب أنه قصف أمس بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة فرقة الجولان الإسرائيلية في قاعدة نفح بالجولان المحتل ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجرا منطقة البقاع، شرقي لبنان.

في المقابل، شنت الطائرات الإسرائيلية 5 غارات على منطقة جبل الريحان وعلى بلدتي عيتا الشعب وصربين جنوب لبنان، كما تعرض محيط بلدات حدودية عدة لقصف مدفعي إسرائيلي.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 15 مبنى عسكريا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.