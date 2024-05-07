توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى غزة بعد سيطرة قوات إسرائيلية على معبر رفح

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أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.

ووفق "المركز الفلسطيني للاعلام"، جاء ذلك "بعدما اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح صباح اليوم، ورفعت علم كيان الاحتلال داخله"، مشيرا إلى "شن طائرات الاحتلال، غارات جوية استهدفت منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح".

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وقالت مصادر محلية إن آليات عسكرية إسرائيلية تقف على بعد نحو 200 متر من معبر رفح البري بجنوب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وسط إطلاق عدة قذائف على مباني المعبر.

وذكرت أن "قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم وحيي السلام والجنينة، بينما استهدفت غارات جوية حي التنور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وقالت مصادر طبية إن 11 شهيدا وصلوا فجرا إلى مستشفى الكويت في رفح جراء غارات استهدفت عدة منازل.

وكثفت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية قصفها المدفعي والجوي على مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مع رصد لحركة آليات عسكرية إسرائيلية عند السياج الحدودي الفاصل شرقي المدينة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال كثفت قصفها لشرق مدينة رفح، وسط إطلاق القنابل المضيئة في سماء المدينة، خاصة في المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

ويُعد معبر رفح البري شريان حياة لمواطني قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، والهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.