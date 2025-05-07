مسؤولون: الهند تطلق صواريخ عبر الحدود على باكستان ومقتل طفل

قال مسؤولون أمنيون باكستانيون في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي أن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاثة مواقع، وسط توترات متصاعدة بين الدولتين على خلفية هجوم شنه مسلحون في الجزء الخاضع للهند من كشمير.

ووفقا لثلاثة مسؤولين أمنيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، ضربت الصواريخ مواقع في الجزء الخاضع للهند من كشمير وفي إقليم البنجاب شرقي البلاد.

وتعرض مسجد في باهاوالبور في البنجاب لضربة، حيث لقي طفل حتفه، وأصيب رجل وامرأة، حسبما أفاد مسؤول.

وقال المسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن باكستان شنت ضربات انتقامية دون أن يدلوا بتفاصيل.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان اليوم أنه تم استهداف تسعة مواقع على الأقل "تم فيها التخطيط لهجمات إرهابية ضد الهند ".