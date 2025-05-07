 الاتحاد يفوز على الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي بنهائي كأس مصر للسلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد يفوز على الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي بنهائي كأس مصر للسلة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 1:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 1:20 ص

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الاتحاد السكندري، إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال موسم 2024/2025.

جاء ذلك بعد الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر، بنتيجة 97/88.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: 

20/26

47/47

61/65

97/88

قاد المباراة، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

وبذلك يضرب الاتحاد موعدًا مع الأهلي، في المباراة النهائية، يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بين سبورتنج والزمالك.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.


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