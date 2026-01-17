مستشار الرئيس الفلسطيني: لجنة إدارة غزة جزء من الجهود الدولية لوقف العدوان

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة جاءت كجزء من الجهود الدولية الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي أقرتها المنظومة الدولية وصدر بها قرار من مجلس الأمن يحمل رقم 2803.

وأشار إلى أن أما عملها تقني له علاقة بالإدارة اليومية لقطاع غزة لفترة انتقالية بحسب قرار مجلس الأمن ستستمر لسنتين ثم تسند الأمور بعد ذلك بشكل كامل إلى دولة فلسطين بعد أن تكون الأمور قد تهيأت على الأرض وفي السياسة لحل عادل وشامل يشمل كل الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية على أقل تقدير.

وتابع: «أما موضوع أن تضمن اللجنة عدم مراوغة إسرائيل فهو أمر غير وارد لأن إسرائيل سوف تخترع كل الذرائع والمبررات الممكنة من أجل التهرب من الاستحقاقات».