مكافآت تاريخية لنجوم المغرب حال التتويج بكأس أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رصد مكافآت مالية ضخمة لنجوم منتخب المغرب، في حال التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه أسود الأطلس منتخب السنغال في المباراة النهائية، المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وكان المنتخب المغربي قد بلغ النهائي عقب تخطي منتخب نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما حجز منتخب السنغال بطاقة العبور بعد فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد.

وبحسب التقارير، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم يستعد لصرف مكافأة تتجاوز 300 ألف دولار لكل لاعب في حال حصد اللقب القاري، إلى جانب حوافز إضافية مرتبطة بالإنجاز.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي المكافآت قد يقترب من 500 ألف دولار لكل لاعب، استنادًا إلى المعايير المالية التي تم تطبيقها عقب الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، في خطوة تعكس حجم الدعم والطموح الكبير لتحقيق اللقب الأفريقي.