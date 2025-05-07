الإمارات: لا نعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات

أكدت الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها لا تعترف بقرار السلطات السودانية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي، معتبرة أن "سلطة بورتسودان لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان"، على حد وصفها.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، على أن البيان الصادر عن ما يسمى "مجلس الأمن والدفاع" لن يمس العلاقات الراسخة بين الإمارات والسودان وشعبيهما الشقيقين.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار "سلطة بورتسودان" بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان.

وأضافت أنها "ترفض التصريحات المشينة الصادرة عن سلطة بورتسودان التي تعتبر مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام"، على حد تعبيرها.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن "السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول".

وأضافت الوزارة أن الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني. وبشكل خاص الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة.

كما جددت التأكيد على أن الإمارات تعد في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق.