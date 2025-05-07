فاز فريق إنتر ميلان على نظيره برشلونة، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ليتأهل الفريق الإيطالي لنهائي البطولة.

تقدم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 21 من تمريرة من ديماركو إلى ماركوس تورام الذي انفرد بالمرمى لكنه فضل التمرير إلى زميله مارتينيز ليسدد الكرة داخل الشباك معلنة عن تقدم الفريق الإيطالي بالهدف الأول.

وعزز هاكان تشالهان أوجلو تقدم إنتر ميلان مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء سددها بإتقان، لتنتصف المباراة بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني ضغط برشلونة بقوة من أجل تقليص الفارق، ونجح بالفعل في تسجيل الهدف الأول عن طريق إيريك جارسيا في الدقيقة 55 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح برشلونة عن طريق جيرارد مارتن ليسدد جارسيا كرة رائعة سكنت الشباك.

وأشعل برشلونة المباراة بتسجيل الهدف الثاني وإدراك التعادل في الدقيقة 60 عن طريق داني أولمو من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق جيرارد مارتن على رأس داني أولمو ليحول الكرة في الشباك من راسية متقنة.

سادت حالة من التحفظ على أداء الفريقين عقب التعادل، وتمثلت خطورة برشلونة في أقدام لامين يامال، حتى نجح البلوجرانا في قتل المباراة وتسجيل الهدف الثالث عن طريق رافينيا في الدقيقة 87.

لكن الطليان رفضوا الاستسلام وعاد أتشيربي بإنتر ميلان من بعيد مسجلا هدف التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 93 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، وتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، وجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 3-3 أيضا.

وفي الشوط الإضافي الأول سحل إنتر ميلان الهدف الرابع عن طريق دافيد فراتيسي في الدقيقة 99 لينتهي الشوط الإضافي الأول بتقدم إنتر ميلان 4-3.

حاول برشلونة العودة للمباراة لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإيطالي 4-3 ويتأهل لنهائي دوري الأبطال.