 باكستان تكلف الجيش بالرد على الهجمات الهندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تكلف الجيش بالرد على الهجمات الهندية

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 2:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 2:39 م

أعلن مجلس الوزراء الباكستاني، أن الهجمات الصاروخية الهندية على الأراضي الباكستانية تعد عملا حربيا، كما كلف جيش البلاد بالرد، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.

ووصفت لجنة الأمن الوطني، الهجمات الهندية المميتة بالعمل العدائي الصريح، وتعهدت بالرد خلال اجتماع في العاصمة إسلام آباد ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "هذه الأعمال غير القانونية تعد انتهاكات صارخة لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، والتي تشكل بوضوح أعمال حرب وفقا للقانون الدولي".

وأضاف البيان: "تم تكليف القوات المسلحة الباكستانية باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن".

 

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