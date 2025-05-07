مدبولي: أجرينا 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 6 مليارات دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمكنت من إجراء 21 صفقة في عبر برنامج الطروحات الحكومية وذلك في 11 قطاعًا بإجمالي 6 مليارات دولار دون إضافة صفقة رأس الحكمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الطروحات تم إجراؤها على مدار الفترة الماضية، مؤكدا مواصلة الحكومة جهودها ضمن هذا المشروع.

ولفت إلى أنَّه يراجع التوقيتات المختلفة للمراحل المقبلة من خطوات البرنامج، وذلك تمهيدًا لطرح العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

في شأن آخر، أوضح مدبولي أن المجموعة الاقتصادية تدرس كل شواغل الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري.

ونوه بأنه جرى استعراض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية، مؤكدا استعراض كل مؤشرات الاقتصاد المصري مؤخرًا.

وشدد مدبولي، على أن كل هذه المؤشرات في الاتجاه الإيجابي على الرغم من كل التحديات التي تواجهها الدولة.

ولفت إلى التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذي لخّص كل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة على مدار العامين الماضيين، وكانت معنية في الأساس بإصلاحات نقدية وسعر الصرف وتعزيز التنافسية.