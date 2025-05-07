جمعية علماء الإسلام الباكستانية: الهند تثير أزمة إقليمية من خلال التهديد بالحرب

قال رئيس جمعية علماء الإسلام الباكستانية مولانا فضل الرحمن إن الهند تثير أزمة إقليمية من خلال التهديد بالحرب.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، تم عقده خارج مبنى البرلمان، أعرب مولانا فضل الرحمن عن قلقه العميق إزاء الوضع الأمني ​​الوطني السائد، وانتقد الحكومة الفيدرالية لما وصفه بعدم الجدية والاستعداد لمواجهة العدوان الهندي المتزايد، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأضاف مولانا فضل الرحمن: "تمر البلاد بمرحلة حرجة وحساسة"، مشيرا إلى أن الهند تحاول استفزاز باكستان وإثارة توترات دونما داع في المنطقة.

وتابع "لقد تحدتنا الهند علنًا. من الضروري أن تُطلع الحكومة البرلمان على مدى جاهزية البلاد".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد دعا الهند وباكستان إلى ضبط النفس، بعد أن شنت القوات الهندية ضربات على أهداف في باكستان، في أعقاب هجوم دموي نفذه مسلحون في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال المتحدث باسم جوتيريش للصحفيين أمس الثلاثاء: "العالم لا يستطيع تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان".



