رئيس جامعة حلوان يُجري الفحوصات الطبية ضمن مبادرة 100 مليون صحة: ملتزمون بالرعاية الصحية الشاملة لمنتسبينا

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جولة لتفقد المبادرات الطبية الموسعة للكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة مجانًا لجميع منتسبي الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، كما أجرى الفحوصات الطبية ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، وذلك بمرافقة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب،

في إطار دعم جامعة حلوان للمبادرات الرئاسية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة".

وتأتي هذه الزيارة الميدانية في سياق حرص الجامعة على المتابعة الدقيقة لتنفيذ المبادرة والتأكد من تحقيقها لأهدافها على أكمل وجه، وبما يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة صحية وآمنة لكل منتسبيها.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى التنظيم والتعاون الفعّال مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على صحة المواطن المصري من خلال الكشف المبكر والتدخل الوقائي.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن إجراءه للفحوصات الطبية هو رسالة واضحة تؤكد أهمية هذه المبادرة وضرورة مشاركة الجميع بها، فالصحة تبدأ بالوعي، وجامعة حلوان كانت وما زالت داعمة لكل ما يخدم صحة الإنسان المصري، بدءًا من أبنائنا الطلاب ومرورًا بهيئة التدريس والعاملين.

كما أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تعكس التزام الجامعة برسالتها في خدمة المجتمع، قائلاً: “الصحة ليست مسؤولية فردية، بل واجب مؤسسي، ونحن في جامعة حلوان نضع صحة منتسبينا ضمن أولويات التخطيط والتطوير، وهذا ما يتجلى في مشاركتنا النشطة في المبادرات الصحية القومية.”

وأشاد اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، بالتنظيم والانضباط الذي شهده العمل داخل نقاط الفحص قائلاً:

“الجامعة توفر كافة التسهيلات اللوجستية لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، ويُعد هذا التعاون مع وزارة الصحة نموذجًا يُحتذى به في التكامل المؤسسي.”

هذا وتقام المبادرات بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للشئون الطبية ومستشفى الطلبة بحلوان، وتنفذ المبادرة بالجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حرصًا من الجامعة على دعم الصحة العامة وتحقيق بيئة جامعية سليمة وآمنة.

وتشمل الفعاليات إطلاق مبادرتين صحيتين، الأولى للكشف المبكر عن الأورام السرطانية لمن هم فوق سن 18 عامًا، وتشمل: أورام الرئة، أورام القولون، أورام البروستاتا، وسرطان عنق الرحم. أما المبادرة الثانية فتتعلق بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لمن هم فوق سن 40 عامًا، وتتضمن قياس كتلة الجسم، تحليل السكر العشوائي، وقياس ضغط الدم.

وتُجرى فعاليات المبادرتين الطبيتين في عدد من المواقع المختلفة داخل الحرم الجامعي، وفق جدول زمني مُعد لتغطية أكبر عدد من الفئات المستهدفة.

وبدأت الفحوصات بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي بالمبنى الإداري، بالإضافة إلى مقر الإدارة العامة للشئون الطبية بمبنى 3، وتُستكمل الفحوصات بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري يوم الأحد 11 مايو 2025 داخل قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري، وكذلك بمقر كلية التربية داخل الوحدة العلاجية، أما يوم الأربعاء 14 مايو 2025 فتُقام الفعاليات مجددًا بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري، وبمقر مستشفى الطلبة.

وتُختتم سلسلة المواعيد يوم الأحد 18 مايو 2025 بموقعي قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري والإدارة العامة للشئون الطبية، على أن يكون آخر أيام الفحص يوم الأربعاء 21 مايو 2025 بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري وداخل مستشفى الطلبة، وتُقام جميع المبادرات في الفترة من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

ويُشترط على المتقدمين للفحص إحضار بطاقة الرقم القومي أو صورة منها، وذلك لإثبات الشخصية قبل إجراء الكشف الطبي، علمًا بأن جميع الإجراءات تتم مجانًا وبسرية تامة، وتهدف فقط إلى الاكتشاف المبكر والعلاج الوقائي.

ويُشرف على تنفيذ المبادرات داخل جامعة حلوان اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، إلى جانب كل من الإدارة العامة للشئون الطبية تحت إدارة الدكتور محمود عابد، ومستشفى الطلبة تحت إدارة الدكتور ناصر حمزاوي، وبالتنسيق التام مع الأطقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة والسكان، لضمان تنفيذ المبادرات على أعلى مستوى من الكفاءة والتنظيم، بما يحقق الأهداف المرجوة في دعم الصحة العامة والوقاية المبكرة.



